Köpek tasmalı cinayete 25 yıl

İstanbul Beyoğlu'nda Remzi Gelener'i (26) köpek tasmasıyla boğup Arnavutköy'de bir ormana gömdükleri iddiasıyla yargılanan Muhammet Demiryapan'a 25 yıl hapis cezası verildi. Gelener'i canlıymış gibi iki kolundan girip arabaya taşıyarak suç delillerini yok ettikleri iddia edilen Gürcistanlı anne kız ile iki sanığa ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası çıktı.

'KIZINI ÖLDÜRECEĞİM'

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bir önceki duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcıya göre; Gelener, Gürcistanlı Zhannetta Vashakıdze'ye (44) âşıktı ve sevdiği kadının evine gidip geliyordu. Ancak Vashakıdze ondan rahatsızdı. Gelener, 30 Eylül 2015'te Vashakıdze'nin evine gitti. Evde kızı Tamar Vashakıdze (25), Muhammet Demiryapan (31) ve Abdullah Kılınç da vardı. Gelener ile Vashakıdze tartıştı. Demiryapan'ın ifadesine göre Gelener, Vashakıdze'ye "Kızını öldüreceğim" deyince Vashakıdze, Gelener'e bıçakla saldırdı. Bir süre sonra da Demiryapan bir köpek tasması ile diğerlerinin olmadığı başka bir odada Gelener'i boğarak öldürdü. Mahkeme, Demiryapan'ı kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Hakan Yazman ile Abdullah Kılınç ve tutuksuz sanıklar Zhannetta Vashakıdze ile kızı Tamar Vashakıdze'ye de suç delillerini yok etmekten 3 yıl 4'er ay hapis verildi.