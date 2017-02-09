Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 9 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 486'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftaki kazandıran numaralar 20, 23, 27, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 413 bin 721 lira haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 486'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftaki kazandıran numaralar 20, 23, 27, 29, 40 ve 48 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 413 bin 721 lira 3 kuruş haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun 486'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 47 kişi 9 bin 358 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 456 kişi 192 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 51 bin 928 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 1 milyon 727 bin 877 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 249 bin 142 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 698 bin 133 lira 11 kuruş kamuya aktarıldı.