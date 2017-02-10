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İDO VE bazı seferlerini iptal etti!

  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 07:23 Güncelleme Tarihi: 10.2.2017 07:55
İDO VE BUDO bazı seferlerini iptal etti!
İDO VE BUDO bazı seferlerini iptal etti!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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