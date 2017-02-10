Çalındı zannedilen parası atm'den çıktı

Samsun’da özel bir bankanın ATM’sinden para çeken polis memurunun çalındığı zannedilen parası bankanın ATM'sinden çıktı.

Olay, 2 gün önce saat 10.30 sıralarında İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM'sinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, polis memuru olan G.Ş., yakınının cenazesine gidebilmek için sivil kıyafetiyle ATM'den para çekmek istedi. ATM'ye yönelen Polis memuru G.Ş., kredi kartını ATM'ye takarak para çekme işlemlerine başladı. Bu sırada eşinden telefon gelen ve cenazeye gidecek olan polis memuru, ATM'nin paradan önce kredi kartını vermesi üzerine kartını alıp ayrıldı.



Bir süre sonra parasını almadığını fark eden G.Ş., meslektaşlarından yardım istedi ve paranın çalınmış olduğu zannedildi. Ancak gerek bankanın güvenlik kamerası kayıtlarında gerekse banka ile yapılan yazışmalarda paranın alınmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede ATM'nin parayı geri çektiği belirlendi.