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'da korkunç kaza! 1 hayatını kaybetti

AA
  • Giriş Tarihi: 10.2.2017 22:28
Manisa'da korkunç kaza! 1 öğrenci hayatını kaybetti
Manisa'da korkunç kaza! 1 öğrenci hayatını kaybetti

'nın ilçesinde 11 yaşındaki , indiği nin altında kalarak hayatını kaybetti

ilçesi Hasköy Mahallesi'nde 11 yaşındaki ilköğretim 5. sınıf si M.Ş, kendisini eve bırakan servis aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

75. Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki M.Ş, Hasköy'de M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servis aracından indi.

M.Ş, önünden geçerken hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.Ş. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Çocuğun aracın altında kalmasının ardından olay yerinden uzaklaşan servis sürücüsü M.B'nin, emniyet güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından M.Ş'nin cesedi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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