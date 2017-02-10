Ödüllü menajere boşanma davası

Ünlü futbol yıldızlarının menajeri olan eşi Özkan Doğan’a boşanma davası açan Sultan Doğan, 9 bin euro nafakanın yanı sıra 500 bin lira tazminat istedi

Samuel Eto'o, Mario Gomez, Roberto Carlos, Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiren ve üst üste "Yılın Menajeri" ödülüne layık görülen Özkan Doğan'a, Hollanda'da yaşayan doktor eşi Sultan Doğan boşanma davası açtı. Sultan Doğan, eşinden aylık 9 bin euro nafaka ve 500 bin lira tazminat istedi. Hollanda'da yaşayan çocuk doktoru Sultan Doğan'ın avukatı H. Asım Özcan'ın mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre boşanma süreci şöyle gelişti: Ünlülerin menajeri Özkan Doğan ile Sultan Doğan, 16 yıl önce evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Sultan Doğan, eşinin Hollanda'da açtığı işyerinin borçlarını ödemek için düğünde takılan 40 adet burma bilezik, 2 altın set, çok sayıda çeyrek altın ve 20 bin euro parayı bozdurdu. Eşinin spor merakını bilen Sultan Doğan, kendisine Inholland Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde okumasını önerdi. Okulu bitiren Özkan Doğan, Galatasaray'da staja başladı ve Türkiye'de futbol dünyasına girmeye karar verdi. Evlendikten 5 yıl sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi ancak ailesini yanında getirmedi. Yılda sadece bir iki kez Hollanda'ya giderek ailesini ziyaret etti.



'SENDEN DAHA ÖNEMLİ BİRİYİM'

Avukat dilekçede ayrıca, Özkan Doğan'ın 200 bin euro değerinde bir cip aldığına yer verirken, "Müvekkilim, kanser riski taşıdığı dönemde dahi eşinin desteğini görememiştir. Kendisine başkalarının önünde, 'aptal, geri zekâlı, doktor olmak nedir ki ben senden daha önemli biriyim' sözleriyle hakaret etmiştir" dedi. Düğündeki takıların iadesini isteyen Sultan Doğan, 500 bin lira tazminatın yanı sıra iki çocuk ve kendisi için aylık 9 bin euro nafaka istedi. Doğan ayrıca, eşine ait cip ile tüm malvarlığına dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir konulmasını da talep etti.