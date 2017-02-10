Şimdiki çocuklar harika!

Otomobil içinde yalnız bırakılan çocukların havasızlık ve sıcaktan ölmesini engelleyecek buluş ABD’li 10 yaşındaki bir çocuktan geldi: “Oasis” adlı kutu acil durumlarda araç içine serin hava veriyor

MİNİK MUCİT BEBEK ÖLÜMLERİNE KARŞI

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 10 yaşındaki Bishop Curry, geçen yaz otomobilin arka koltuğunda bırakılan bir bebeğin sıcaktan ve havasız kalarak ölmesinden çok etkilendi. ABD'nin sıcak eyaletlerinde bu tür ölümlerin sık yaşandığının farkında olan minik mucit kolları sıvadı ve yaşından beklenmeyecek bir işe imza attı: Bishop Curry, otomobilde yalnız bırakılan çocukların havasızlıktan ölmesini engelleyecek bir alet geliştirdi. Bishop'ın İngilizce "vaha" anlamına gelen "Oasis" adını verdiği alet, otomobillerin arka koltuğuna yerleştiriliyor. Araçtaki hava sıcaklığı ve oksijen oranı içeridekilere zarar verecek duruma gelince cihaz serin hava ve oksijen üflemeye başlıyor. ABD'deki NBC televizyon kanalına buluşunu anlatan Bishop, "Bebeklerin arka koltukta öldüğünü duydum. Bu buluş pek çok hayatı kurtaracak" diye konuştu. Bishop'ın oğluyla aynı ismi taşıyan babası Bishop Curry, buluşun hâlâ tasarım aşamasında olduğunu söyledi ancak haklarını satın aldıklarını ve projeyi hayata geçirmek için online fon arama sitesine kaydolduklarını bildirdi.



'KARDEŞİM ÖLMESİN DİYE...'

Bishop Curry, küçük kardeşi de ölmesin diye bu buluşu yapmış.



DÜNYAYI SUSUZLUKTAN KURTARMAK İSTİYOR

ABD'li genç araştırmacı Karamchedu'nun geliştirdiği, tuzlu suyu polimer kullanarak az maliyete içme suyuna çevirme yöntemi, büyük teknoloji firmalarının dikkatini çekti





ABD'nin Portland kentinde Cahitanya Karamchedu isimli bir genç, tuzlu suyu içme suyuna düşük bir maliyete çevirmenin yolunu buldu. Bilim insanlarının yıllardır okyanus suyunu az maliyete tuzdan arındırmaya yönelik çabalarının ardından gözler Hint kökenli ABD vatandaşı Karamchedu'ya çevrildi. Okyanus suyunun hepsinin tuza doygun olmadığını fark eden Karamchedu'nun daha önceki bilimsel çalışmalara göre yenilikçi bir yöntem izliyor. Denizde tuzun, toplam su kütlesinin sadece yüzde 10'una bağlı olduğunu söyleyen genç bilim insanı, içme suyu elde etmek için tuzun olmadığı yüzde 90 oranındaki su kütlesine yoğunlaşıyor. Karamchedu'nun içme suyu elde etmek için kullandığı devrimci yöntemde bir tür emici polimer kullandığı belirtiliyor. "Dünyada her 8 kişiden biri temiz suya erişimi bulunmuyor" diyen Karamchedu, dünya genelinde genellikle endüstrileşmiş ülkelerin çevreyi kirleterek neden olduğu temiz su sıkıntısını kendine dert edinerek yenilikçi projesine başlamış. Karamchedu, "Suya en iyi ulaşım yolu deniz. Gezegenin yüzde 70'i sularla kaplı ve bunların büyük çoğunluğu okyanustan oluşuyor. Sorun bu suların tuzlu olması" diyerek projenin çıkış noktasını anlatıyor.

PARA ÖDÜLÜ ALDI

Gelecek vaat eden bilim insanı, Intel'in düzenlediği Uluslararası Bilim Fuarı'nda ABD Uluslararası Global Gelişim Ajansı'ndan 10 bin dolar ödül aldığı belirtiliyor. Karamchedu ayrıca MIT'nin TechCon Konferansı'nda ikincilik ödülüne layık görüldü.