Son dakika! İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor! İşte hava durumu

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı yarın başlıyor

İstanbul'da'ki kar yağışının Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. AKOM'un uyarısına göre, yurdumuz Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, 11 Şubat Cumartesi (yarın) akşamı ile 15 Şubat Çarşamba günleri arasında İstanbul'da soğuk hava, fırtına, buzlanma ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimleri yağışlı geçecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.





BÖLGELERDE HAVA DURUMU





MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi (Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri) hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek.





EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya'nın batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Düzce çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Samsun'un doğu kesimleri aralıklı yağmurlu yağışlı geçecek. Rüzgar, Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Genellikle parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri hafif kar yağışlı geçecek. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu. (5)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı. (16)



ADANA: Parçalı bulutlu. (17)



ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı. (17)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu. (10)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu. (7)



ERZURUM: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı. (0)



DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu. (7)