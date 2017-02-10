Ayvacık’taki deprem dalgaları en çok Yörük Türkmenlerinin yaşadığı Yukarıköy’ü vurdu. Eşiyle enkazdan kurtulan Fatma Demirbaş, “Ellerimizle duvarı kazıyarak enkazdan çıktık. O anları unutamıyorum” dedi

Dışarıya göç vermeme özellikleriyle yaklaşık 500 yıldır geleneklerini sürdüren Yörük Türkmenleri'nin yaşadığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy sakinleri depremle yaşamaya devam ediyor. Konteynır kente taşınan Yukarıköylüler deprem dehşetini anlattı:

Emine Çolak (40): İlk depremde kahvaltı yapıyorduk. Çayları bardağa koyup, sofraya oturduğumda sesler gelmeye, yer sallanmaya başladı. Sobanın boruları devrildi. Eşim, çocuklarım ve ben hemen dışarıya çıktık. Evimiz zarar gördü. Yataklarımıza kocaman taşlar düştü. Eve giremiyoruz. Devletimizin sağladığı konteynırlara yerleştik. Sağ olsun devlet bize bakıyor.

Fatma Demirbaş (62): Uykuda yakalandık. Duvarlarımız bir anda çöktü. El feneriyle içeriye baktım. Hemen pencereden tarafa geçtik. Ellerimle kazıyarak duvarda bir delik açtım. Oradan dışarı çıktık. Duvarın üzerimize yıkıldığı anı unutamıyorum.

Neslihan Kaya (75): Önce ses geldi sonra toprak yığınının altında kaldık. Hemen kalkıp, üzerime montumu giyerek sokağa çıktım. Daha sonra namazımı kıldım. Sürekli dua ediyorum.

Yıldız Öztürk (23): İlk depremde duvarlar üzerimize yıkılacak sandım. Evimizin temeli yarıldı. Biz ev yardımı bekliyoruz.



Hayvanları için 8 km yürüyor: Huriye Şen (76) (üst görselde), 6 tavuğu ve 1 keçisini beslemek için günde iki kere konteynırından çıkıp, 8 kilometre uzaktaki evine gidiyor. Şen, "Bu hayvanlarımdan başka bir şeyim yok. Devlet de Allah da yardım etti, kurtulduk. Cana bir şey olmadı, evlere oldu. Evleri de onaracağız" diyor.



KAYNAK: NİSANDA YENİ EVLERİ İNŞA EDERİZ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Yukarıköy'de incelemelerde bulundu. Kaynak, "Nisan gibi, havalar iyi giderse daha da erken zamanda insanlarımızın konutlarını yeniden yapacağız" dedi. 6 Şubat'ta Gülpınar köyü açıklarında meydana gelen depremin ardından 21 yerleşim biriminde 501 konut ile 1 kaplıca, 4 cami ve 40 ahırda da "ağır hasar" tespit edildi. İlk etapta 1 milyon 550 bin liralık ödenek tahsis edildi.



YİNE SALLANDI

Ayvacık'ta dün saat 13.13'te, 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin tespitine göre, sarsıntı 6.99 kilometre derinlikte oluştu.