Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın tanıttığı uygulama ile kapalı alanda sigara içilmesine müsaade eden müesseselerin denetiminde "yeşil dedektör" dönemi başladı. Vatandaşlar, İOS ve Android işletim sistemli telefonlarına indirdikleri uygulama ile dumansız hava sahasını ihlal edenleri ihbar edebilecek. Müesseselerin açılır kapanır bölümleri de kapalı alan statüsünde kabul edilecek, sıkı denetim ve para cezası uygulanacak. Uygulama ilk olarak Erzurum'a canlı bağlantı yapılarak başlatıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın ortak düzenlediği "Tütünle Mücadelede Güncel Adımlar" adlı toplantıda sigara içme oranının bu yıl % 31'e yükseldiğini belirterek tütünle mücadelede başlatılacak bir dizi yeni uygulamayı tanıttı. Tütün endüstrisine seslenen Akdağ, "savaşmakta kararlıyız" mesajı verdi. İhbarların görevlilerce değerlendirileceğini ve denetlemelerin daha da sıklaşacağını belirten Akdağ, uygulamayı memleketi Erzurum'dan resmi olarak başlattı.