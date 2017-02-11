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10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 07:36
10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi
10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

Muğla'da, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 10 milyon lira olan tarihi eser ele geçti, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde asayiş ve yol kontrolü uygulaması yapıldı.

Muğla-Antalya Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 48 SC 406 plakalı otomobilde arama yapıldı.

3 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, bagajda beyaz çuval içerisinde beze sarılı halde Helenistik Döneme ait Hazreti İsa Heykelciği ve Haç figürleri bulunan 3 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konurken, otomobildeki M.D., E.Y., A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 adet kadeh ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.