Ağaçları deviren araçtan yara almadan çıktılar

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yuvarlanarak üç ağacı ortasından kırdı.

Adana'da kaza yapan ve yol kenarındaki üç ağacı deviren otomobilde bulunan iki kişi adeta hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktı.

Alınan bilgiye göre, F.B. idaresindeki 06 AV 6468 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yuvarlanmaya başladı. Yol kenarındaki üç ağacı ortasından kıran otomobil, yana devrilerek durabildi.

Adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü F.B. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolleri yapılan bu kişiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobile girerek eşyalarını aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, söz konusu otomobilin çekiciye yüklenerek kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.