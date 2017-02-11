Ülker-Altan Çetin çiftinin intihardan önce “hoşça kal” diye mesaj attığı Kanada’daki oğlu Levent Çetin, anne ve babasının cenazesini kabul etmedi

Balıkesir Akçay'da yaşarken, her şeylerini satıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak İzmir Çeşme'de bir otele yerleşen Altan Çetin (70) ile emekli öğretmen eşi Ülker Çetin (68) gece yarısı el ele tutuşup denize atlayarak intihar etmişti.

Çiftin ölmeden önce WhatsApp üzerinden veda ettiği oğulları Levent Çetin'e polis ulaşıp acı haberi verdi. Kanada'da yaşan Levent Çetin'in ise "Cenazelerine gelmiyorum" yanıtını verdiği öğrenildi. Çiftin kadavra olma vasiyeti de yerine getirilemeyecek. Suda 4 gün kalan cesetlerin kısmen bozulduğu açıklandı. Çetin çiftinin sosyal medya hesaplarından en son 'Nasıl geçti habersiz' şarkısını paylaştığı ve "50 yıl birlikte mutlu yaşadıktan sonra, şimdi onurumuzla gitme zamanı. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın" notunu ilettiği öğrenildi.

YAŞLI ÇİFTİN ’KADAVRA OLMA’ İSTEĞİ YERİNE GETİRİLEMİYOR