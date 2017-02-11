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'den fırtına uyarısı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 19:10 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 19:12
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı

, bugünden itibaren Ege Bölgesi'nde etkili olacak fırtına ve a karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması, Ege Denizi'nde saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına şeklinde görülmesi bekleniyor.

Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinde kuzeyde, salı günü sabah saatlerinde ise güneyde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kıyıları dışındaki alanlarda ve riski bulunduğunu değerlendiren yetkililer, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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