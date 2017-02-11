Müge Anlı Japon TV’sinde

atv’de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Himmet Aktürk’ün 3.5 yaşındaki Irmak Kupal’ı öldürdüğünü itiraf etmesine, Japon TV kanalı 45 dakika yer verdi

Dünya, Himmet Aktürk'ün 2016'nın Ekim ayında 3.5 yaşındaki Irmak Kupal'ı öldürdüğünü Müge Anlı'ya itiraf ettiği anları günlerce konuştu. TV'deki bu itirafa, Fransa'dan Şili'ye birçok medya organı yer vererek dikkat çekti. Televizyon tarihine geçen itiraf, bu kez Japonya'nın gündemine oturdu. Ülkenin en büyük ulusal TV kanallarından Asahi'de yayımlanan "Torihada" adlı program, Irmak Kupal cinayetinin adım adım nasıl aydınlatıldığını gösteren 45 dakikalık bir bölüm hazırladı. Yıllardır Japon kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilen programda, Himmet Aktürk'ün işlediği cinayeti Anlı'ya itiraf etmesini ve Irmak'ın bulunma çalışmalarını izleyicileriyle paylaştı. İngiltere'nin yüksek tirajlı Sun, Independent ve Mirror gazeteleri; "Canlı yayında 4 yaşındaki çocuğa tecavüz itirafı," "Canlı yayında şok itiraf. 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğini ve öldürdüğünü itiraf etti" başlıklarıyla habere yer vermişti. Ayrıca Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için soruşturma konusunda uzmanlaşmış bir program olduğunun da altını çizmişlerdi.



Furkan KARA / SABAH