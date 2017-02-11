Petekkaya şikâyetinden vazgeçti Yeşilçay hakkındaki dava düştü

Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın, Paramparça dizisindeki eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Nurgül Yeşilçay ve avukatları katılırken, müşteki Erkan Petekkaya ve avukatı gelmedi. Savunmasını yapan Yeşilçay, "Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Sette kavga olmuştu. Bu nedenle mesajları çektim. Ancak mesajların hakaret olmadığını, tespit olduğunu düşünüyorum. Gazetedeki röportajda söylediklerim hakaret kastıyla değildi. Sadece kendimi savundum" diye konuştu. Mahkeme, Erkan Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Hakim, duruşmanın sonunda Nurgül Yeşilçay'a, "Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizleri üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum" dedi.