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ARKADAŞINA GÖNDER Petekkaya şikâyetinden vazgeçti Yeşilçay hakkındaki dava düştü
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Petekkaya şikâyetinden vazgeçti Yeşilçay hakkındaki düştü

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK
  • Giriş Tarihi: 11.2.2017
Petekkaya şikâyetinden vazgeçti Yeşilçay hakkındaki dava düştü
Petekkaya şikâyetinden vazgeçti Yeşilçay hakkındaki dava düştü

Oyuncu 'ın, Paramparça dizisindeki eski rol arkadaşı Erkan Petekkaya'ya cep telefonu mesajlarıyla hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis istemiyle yargılandığı Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine düştü. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Nurgül Yeşilçay ve avukatları katılırken, müşteki Erkan Petekkaya ve avukatı gelmedi. Savunmasını yapan Yeşilçay, "Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Sette kavga olmuştu. Bu nedenle mesajları çektim. Ancak mesajların hakaret olmadığını, tespit olduğunu düşünüyorum. Gazetedeki röportajda söylediklerim hakaret kastıyla değildi. Sadece kendimi savundum" diye konuştu. Mahkeme, Erkan Petekkaya'nın şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi. Hakim, duruşmanın sonunda Nurgül Yeşilçay'a, "Türkiye'nin tanınmış insanlarısınız. Sizleri sevgiyle izliyoruz. Sizleri burada görmek bizleri üzüyor. Davanın böyle bitmesinden dolayı şahsım adına ben de mutluyum" dedi.

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