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17 yıl sonra intikam cinayeti

NEZİR GÜNEŞ
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017
17 yıl sonra intikam cinayeti
17 yıl sonra intikam cinayeti

Mardin’de işlenen cinayetin izini süren polis, cinayetin 17 yıl önce intihar eden bir kadının kardeşi tarafından intikam amacıyla işlendiğini saptadı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir TIR'ın içerisinde silahlı saldırıya uğrayan M.T. hayatını kaybetti. Olay, 17 yıl önce Adana'da yaşanan intiharla bağlantılı çıktı. Adana'da 17 yıl önce, M.T. ile ilişkisi olduğu iddia edilen ve evli olan V.K. isimli kadın, akrabalarının bu ilişkiyi öğrenmesi üzerine sulama kanalına atlayarak intihar etti. Olaydan sonra M.T., Adana'yı terk ederek kayıplara karıştı. V.K.'nin erkek kardeşi Ziver Ç. (45) ise kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu M.T.'yi, 17 yıl sonra, Mardin'in Kızıltepe ilçesi İpekyolu Caddesi'nde bir TIR'ın yanında tesadüfen gördü. İş yerine gidip silahını ve oğlu Nurullah Ç.'yi (19) yanına alan Ziver Ç., M.T.'yi TIR'ın içinde öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Cinayeti araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, cinayetin 17 yıl önce Adana'da yaşanan intihar ile bağlantılı olarak işlendiği belirlendi. Ziver Ç. ve oğlu Nurullah Ç. tutuklandı.