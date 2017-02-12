Acısı yüreğimize hâlâ çok derin hâlâ çok taze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de iki yıl önce vahşi bir cinayete kurban giden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı andı

İki yıl Mersin'in Tarsus ilçesindeki Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyan Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından vahşice öldürülmüştü. Kadın cinayetlerinin işlenildiği ülkemizde de sessiz ve duyarsız kalmayan ünlüler ile siyasiler, Özgecan'ın ölüm yıldönümünde paylaşımlarda bulundu... Özgecan'ın ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu mesajı yayımladı: "Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hâlâ ve çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı. Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor. Kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum.

Başbakan Binali Yıldırım: İki yıl önce cinayete kurban giden gencecik kızımız Özgecan Aslan'ı rahmetle anıyorum. Üzerinden yıllar geçse de acısını asla unutmayacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu: Özgecan Aslan vahşice katledileli tam 2 yıl oldu. Güzel evladımızı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyorum.

Ebru Gündeş: Instagram sayfası üzerinden Özgecan'ı "Unutmadık, unutmayacağız" notunu paylaşarak, Özgecan'ın babasının sözlerini yazdığı ve kendisinin seslendirdiği şarkıyı hayranlarıyla paylaştı.

Linet: "Papatyalar ölmez bayım, Papatyaları öldürürler..."

Hadise: Seni unutmayacağız...

Demet Akalın: Instagram sayfası üzerinden Özgecan'ın fotoğrafını paylaşarak "Unutmadık" notunu yazdı...



KISACIK HAYATI BEYAZ PERDEDE

Kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın yaşam öyküsü, "Cennetin Kuşları" isimli sinema filmi ile beyaz perdeye aktarılacak. Anma törenine katılan yapımcı Ali Avcı, "Doğum günü olan 22 Ekim'de de büyük bir gala organizasyonuyla onun ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız" ifadesini kullandı.







MEZARI BAŞINDA ANILDI

Özgecan Aslan, ölümünün 2. yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te henüz 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın babası Mehmet, annesi Songül, ablası Beste, kardeşi Barış ve sevenleri, heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki anıt mezarda genç kızı anmak için bir araya geldi. "Melek" figürlü anıt mezara çiçek bırakarak dua eden Aslan ailesi, gözyaşı döktü.