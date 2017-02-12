Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe, Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli ile Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 16.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.