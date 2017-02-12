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'deki kaldırıldı!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 23:59 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 00:01
Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!
Mardin'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı!

'in , ve ilçelerindeki 9 mahallede ilan edilen kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 'nin Sulakdere ve Aytepe, 'nun Yardere ve Ahmetli ile ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 16.00 itibarıyla ilan edilen nın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

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