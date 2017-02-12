Sakarya'da bir çocuğun annesi tarafından kaçırıldığı iddia edildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 9 yaşındaki çocuğunun, boşandığı Rus asıllı eşi tarafından kaçıldığını öne süren baba, polise başvurdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 9 yaşındaki çocuğunun boşandığı Rus asıllı eşi tarafından kaçıldığını öne süren Birol Geniş, polise başvurdu.

Geniş, yaptığı açıklamada, kızı Yasemin Alisa'nın okundan, boşandığı eşi Anastasia Samoylova tarafından 6 Şubat 2017 tarihinde teneffüs sırasında kaçırıldığını öne sürdü.

Eşiyle Japonya'da tanıştıklarını ve evlendikleri ifade eden Geniş, yaşam şartları sebebiyle bir süre sonra Türkiye'ye gelerek buraya yerleştiklerini kaydetti.

Eşinin daha önce de çocuğunu alıp yurt dışına gittiğini ve 3 yıl boyunca kendisinden haber alamadıklarını belirten Geniş, şöyle devam etti:

"Çocuğumuz Japonya'da doğdu ancak çocuğun doğumunun sonrasında orada yaşamak zorlaştı. Eşim ve çocuğumla Türkiye'ye gelerek, buraya yerleştik. Yaklaşık bir yıl burada yaşadık. Eşim, annesini özlediğini ve gidip gelmek istediğini söyledi. Çoğumuzu da alarak annesine gitti ve 3 yıl boyunca bir daha kendisinden haber alamadık. Daha sonra belki Japonya'ya gelirler diye Japonya'ya gittim ama gelmediler. Ailemi geri kazanmak için çok mücadele ettim ama mümkün olmadı. En son Türkiye'ye dönerek boşanma davası açtım ve boşandık. Mahkeme, ailevi ve maddi durumları göz önünde bulundurup çocuğumuzun velayetini bana verdi. Ben de kızımı alarak Türkiye'ye geri döndüm." dedi.

"TENEFFÜS SIRASINDA OKULDAN KAÇIRMIŞ"

Kızının eğitim gördüğü okuldan sabah saatlerinde kaçıldığını iddia eden Geniş, "Çocuğum bir kelime Türkçe bilmiyordu. Hem eğitim alsın hem de Türkçeyi öğrenmesi için Sapanca'da okula yazdırdım. 3 yıldır anne ve babamın yanında kalıyor, eğitimine devam ediyordu. Ben çalışmak için Japonya'ya geri döndüm, 15-20 günde bir çocuğumu görmek için gidip geldim. 3 ay önce eski eşim kızımızı görmek istediğini artık sorun çıkarmayacağını söyledi. Bizde iyi niyetimizle buna olumlu cevap verdik. Ekonomik durumu iyi olmadığı için buraya geliş gidiş masraflarını da ben karşıladım." diye konuştu.

Geniş, eski eşinin 20 gün Sapanca'da kaldığını, daha sonra ise kardeşinin onu havaalanına götürerek yolcu ettiğini belirterek, "Eski eşim, 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 09.45'te yanında kim olduğunu bilmediğimiz bir şahısla çocuğumun okuluna gitmiş. İlk teneffüste çocuğu alarak yoldan geçen otobüse binip Adapazarı'na gitmişler. Otobüs kamera kayıtlarında zaten tüm bunlar gözüküyor." dedi.

Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini ve bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden Geniş, eski eşinin telefonunun açık olmasına rağmen aradığında açmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm sosyal medya sitelerinde bizleri silip, engellemiş. Yanlarındaki şahsın kim olduğunu da bilmiyoruz. Can güvenlikleri de tehlikede olabilir. Polise ve savcılığa gidip durumu bildirdik. Yurt dışı çıkış yasağı konuldu ve bildiğim kadarıyla yakalama kararı da çıkarıldı. Ancak bir türlü açık olan telefonun yerinin tespiti için karar çıkartamadık. Allah, polisimizden razı olsun canla başla çalışıyorlar. Ama tek istediğim kızımın biran önce bulunarak bana teslim edilmesi ve suçluların adalet önünde yargılanması."