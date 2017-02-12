Anayasa ve sistem değişikliği referandumu için sayılı günler kaldı. AK Parti’nin ‘evet’ kampanyasında kullanacağını duyurduğu ‘Tabii ki Evet’ şarkısı şimdiden akıllara kazındı
AK Parti'nin 16 Nisan'da yapılacak referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' Aksaray'da düzenlenen toplu açılış töreninde ilk defa kullanıldı. Poll Production'un yapımcılığını üstlendiği 'Tabi ki Evet' şarkısını Ceyhun Çelikten seslendirdi. Sözleri ve bestesi Yalçın Polat'a ait olan şarkının aranjesi ise şarkıyı seslendiren Çelikten'e ait. Referandum şarkısı ilk kez doğalgaz depolama tesisi açılışı için Aksaray'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan platforma çıkarken meydanda seslendirildi. Sözleri dikkat çeken şarkı büyük beğeni kazandı.AK PARTİ'NİN REFERANDUM ŞARKISI 'TABİİ Kİ EVET'
REFERANDUM ŞARKISI İLK DEFA ÇALINDI Sözleri ve bestesi Yalçın Polat'a (solda) ait şarkıyı Ceyhun Çelikten (en solda) seslendirdi.
İŞTE O ŞARKI:
"Büyük bir millet güçlü bir devlet
Son güne kadar biz varız elbet
Haydi büyük ülkem haydi tam gayret
Gelecek nesiller için tabii ki evet
Tek millet tek vatan için toprağında yatan için
Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet
Temmuza şahitler için kahraman yiğitler için gaziler, şehitler için tabii ki evet
Tarafsız bir yargı için
Her görüşe saygı için
Tarihinin hatrı için tabii ki evet
Göklerden gelen bir karar vardır
Yüce milletin bekası için
Sanma başka bir kurtuluş vardır
Tam özgürlük için
Tabii ki evet
Tek millet tek vatan için toprağında yatan için
Tüm ecdadın vatan için tabii ki evet"