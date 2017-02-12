Anayasa ve sistem değişikliği referandumu için sayılı günler kaldı. AK Parti’nin ‘evet’ kampanyasında kullanacağını duyurduğu ‘Tabii ki Evet’ şarkısı şimdiden akıllara kazındı

AK Parti'nin 16 Nisan'da yapılacak referandum şarkısı 'Tabii ki Evet' Aksaray'da düzenlenen toplu açılış töreninde ilk defa kullanıldı. Poll Production'un yapımcılığını üstlendiği 'Tabi ki Evet' şarkısını Ceyhun Çelikten seslendirdi. Sözleri ve bestesi Yalçın Polat'a ait olan şarkının aranjesi ise şarkıyı seslendiren Çelikten'e ait. Referandum şarkısı ilk kez doğalgaz depolama tesisi açılışı için Aksaray'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan platforma çıkarken meydanda seslendirildi. Sözleri dikkat çeken şarkı büyük beğeni kazandı.

AK PARTİ'NİN REFERANDUM ŞARKISI 'TABİİ Kİ EVET'





İŞTE O ŞARKI:

"Büyük bir millet güçlü bir devlet

Son güne kadar biz varız elbet

Haydi büyük ülkem haydi tam gayret

Gelecek nesiller için tabii ki evet

Tek millet tek vatan için toprağında yatan için

Tüm ecdanın vatan için tabii ki evet

Temmuza şahitler için kahraman yiğitler için gaziler, şehitler için tabii ki evet

Tarafsız bir yargı için

Her görüşe saygı için

Tarihinin hatrı için tabii ki evet

Göklerden gelen bir karar vardır

Yüce milletin bekası için

Sanma başka bir kurtuluş vardır

Tam özgürlük için

Tabii ki evet

Tek millet tek vatan için toprağında yatan için

Tüm ecdadın vatan için tabii ki evet"

REFERANDUM ŞARKISI İLK DEFA ÇALINDI Sözleri ve bestesi Yalçın Polat'a (solda) ait şarkıyı Ceyhun Çelikten (en solda) seslendirdi.