Yine gündem belirledi

Televizyon kanallarında gündüz kuşağında yayımlanan aktüel-kadın programları büyük bir kitle tarafından merak ve ilgi ile izlenirken, Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in en çok konuşulan aktüel-kadın programı olduğu belirlendi. Medya Takip Ajansı, Interpress tarafından her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin takip edildiği haber araştırmasına göre, ocak ayında hakkında çıkan toplam 121 haberle "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in açık ara zirvede olduğu tespit edildi.