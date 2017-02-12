Yürekleri ağızlara getiren yolculuk

Bursa’da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Bursa'da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği'nin arkasına oturarak yüzlerini kapatmış 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, Altıparmak -Çatalfırın durakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Araçtan görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri de geç işareti yapmayı ihmal etmedi.