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Ağaçta 1 yıl asılı kaldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 14:04
Ağaçta 1 yıl asılı kaldı
Ağaçta 1 yıl asılı kaldı

Antalya'da yaklaşık 1 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bulundu. Çürümüş cesedin ayaklarının vahşi hayvanlarca yenildiği için olmadığı görüldü.

Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Kepez Belediyesi'ne ait Macera Ormanı'nın karşısında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çiftçi, ayakları olmayan ve çürümüş bir cesedin çalılıklar içerisinde asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Üzerinde kimlik olmayan ve bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık bir yıldır asılı olduğu belirlendi. Çürümüş cesedin ayaklarını vahşi hayvanların yediği görüldü. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.