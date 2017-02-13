Gıdıklanarak hayata tutundu

İzmir'de 26 haftalık ve 900 gram olarak dünyaya gelen Yusuf bebek, minik bedeniyle hayata tutunmayı başardı.

62 gün Yenidoğan Yoğun Bakım servisinde hayat mücadelesi veren bebeğin anne ve babası, taburcu olduktan sonra solunum durma nöbetleri geçiren bebeğin başında nöbet tuttu. Anne ve baba, doktorların verdiği eğitim doğrultusunda nöbete giren bebeklerinin ayağını gıdıklayarak nefes alıp vermesini sağladı.



İzmir Torbalı'da bir ailenin ilk çocuğu olan Yusuf bebek, Özel Medifema Hastanesinde dünyaya geldi. 26 haftalık ve 900 gram olarak dünyaya gelen Yusuf bebek, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde 62 gün yaşam mücadelesi verdi. Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu sorumluluğundaki Yenidoğan Yoğun Bakım ekibi, gözlerini bir an bile ayırmadıkları Yusuf bebeğin hayata tutunmasını sağladı. Hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Yusuf bebeğin bu kez de solunum durma nöbetleri başladı. Doktorlar, nefesini tutup kızaran Yusuf bebeğin sağlıklı nefes almasını sağlamak için anne ve babasına eğitim verdi. Anne ve babası, iki hafta boyunca nöbetleşe bebeklerinin başında uyumadan bekledi. Anne ve baba bu zorlu süreçte, bebekleri kızardığında ayaklarını gıdıklayarak tekrar nefes almasını sağladı. Ardından ise hemen hastanenin acil servisine başvurdu. Acildeki tedaviler sayesinde nefes alıp vermesi normale dönen Yusuf bebek, şimdi hayata gülümsüyor.



SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Yusuf bebeğin tamamen sağlığına kavuştuğunu belirten Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Yusuf bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yatarken inişli çıkışlı dönemleri oldu. Serviste görevli hemşirelerimizin de yer aldığı ekip ve ailesinin desteği sayesinde bebeğimiz sağlığına kavuştu. Şu an 10 aylık olan bebeğimiz 7.5 kiloya ulaştı" dedi.



Yenidoğan servislerinin gelişmesiyle artık prematüre bebeklerin yaşatılabildiğini ifade eden Dr. Astarcıoğlu, "Ancak yaşatmak kadar taburcu olduktan sonra beyin, göz hasarının da oluşmasını engellemek lazım. Yusuf bebeğin gözünde, beyninde, akciğerlerinde hiçbir sorunu yok" diye konuştu.