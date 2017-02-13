Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre bazı illere kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da bugün hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Konya, Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı bugün başlıyor. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan kar yağışı bazı bölgelerde başlamış durumda. Kar yağışı, Salı gününe kadar etkisini gösterecek. Sonrasında ise yerini yağmura bırakacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5