Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 BC 285 plakalı otomobil, önce park halindeki 7 araca çarptı. Daha sonra kaldırımdaki ağaçları söken otomobil, seyir halindeki 67 UE 487 plakalı araca çarparak durabildi.
Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçlara çarpan otomobildeki Şevki T. (45) ile ismi öğrenilemeyen kişiyi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapatılan caddedeki araçların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.