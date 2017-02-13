Taksim’de vicdansız “baba” oğlunu bayıltarak böyle dilendirdi

Taksim’de ilaçla uyuttuğu iddia edilen oğlunu ellerinde taşıyarak dilendiren vicdansız baba, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hasta olduğunu söylemesi üzerine oğluyla birlikte muayene için hastaneye götürülen baba, burada da taşkınlık çıkarttı. Aynı yerde bir kadının sırtında çuvalı ve arkasındaki plastik kasalarla ekmek parası için mücadele vermesi de kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda oğlunu ilaçla uyuşturduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu Muhammet K., onu ellerinde taşıyarak saatlerce dilendirdi. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek serbest bırakmalarını istedi. Hasta numarası yapan babanın çocuğunu bu şekilde dilendirmesi üzerine ekipler, "Sen nasıl bir babasın çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğa hap mı verip uyuşturuyorsun karda kışta hareket ettirmeden dilendiriyorsun. Nasıl bir vicdanın var. Çocuğun ateşi var bu çocuğa ne veriyorsun" diyerek babaya tepki gösterdi. Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.





OĞLUNUN KAN VE İDRAR TAHLİLİ İSTENİNCE TAŞKINLIK ÇIKARTTI



Hastaneye muayene için getirilen çocuk doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri yapılabilmesi için 24 saat gözetim altında tutulmasının istemesi üzerine baba Muhammet K., duruma itiraz ederek taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine ekipler baba ve oğlunu Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.



BİR YANDA DUYGU SÖMÜRÜSÜ DİĞER YANDA EMEK



Oğlunu hasta numarası yaptırarak dilenen Muhammet K., duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaparken, diğer yandan sakat ve hasta haliyle kağıt ve plastik toplayan Hatice S.'nin hayat mücadelesi ise kameralara yansıdı. Sırtında büyük bir çuval ile arkasından sürüklediği plastik kasalarla ekmek parası kazanmak için çalışan kadın, ağır yüküyle ara sokaklarda gözden kayboldu.