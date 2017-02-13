Türkiye Caferileri’nin acı günü

Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Halkalı'daki Zeynebiye Camisi İmamı Hamit Turan, son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat eden 66 yaşındaki Turan için Zeynebiye Camisi'nde öğle namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Türkiye Caferileri lideri Özgündüz, helallik istedikten sonra yaptığı açıklamada, Turan'ı iyi bir İslam alimi olarak bildiğini ve 50 yılı aşkın dostluğunun olduğunu belirtti. Cenaze aracına konulan Turan'ın naaşı Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Zeynebiye Camisi'ndeki düzenlenen cenaze törenine vatandaşların yoğun katılımı nedeniyle cenaze namazı sokakta kılındı.