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Yol ortasında otomobil sürücüsünü bıçakladılar

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 16:42
Yol ortasında otomobil sürücüsünü bıçakladılar
Yol ortasında otomobil sürücüsünü bıçakladılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişinin, durdurdukları otomobilin sürücüsünü bıçakla yaralaması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Atatürk Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda, plakası kapatılmış motosikletli 2 kişi, takip ettikleri otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki M.A.'yı Öğretmenevi yakınlarında durdurdu. Motosikletten inen saldırganlar, yol ortasında M.A.'yı bıçakla yaraladı. Diğer sürücüler tarafından bıçaklama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Henüz kimlikleri saptanamayan 20 yaşlarındaki saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan M.A. ise ihbar üzerine götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.