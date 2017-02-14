15 Temmuz gazisi Sevgililer Günü'nde evlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi darbecilere engel olmaya çalışırken yaralanan Ünal, Sevgililer Günü'nde Aydın ile hayatını birleştirdi.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı koymaya çalışırken gazi olan Mehmet Ünal, Saniye Aydın ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesi 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir nikaha ev sahipliği yaptı.

İlçedeki 92 gaziden biri olan ve Hacettepe Üniversitesinde memur olarak işe yerleştirilen 22 yaşındaki Ünal, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törenle Saniye Aydın ile hayatını birleştirdi.

Nikahı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk kıydı.

Ertürk, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, kıydığı nikahın ilçeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.