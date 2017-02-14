Davul çalındı gelinlikle defnedildi

5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölen 17 yaşındaki Deniz Anatça’nın cenazesi, üzerine gelinlik örtülüp, davul çalınarak toprağa verildi

Adana'da, balkondan düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç kız, gözyaşları içinde defnedildi. Açık Lise öğrencisi Deniz Anatça, geçen 10 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşadığı 11 katlı apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.



TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi sinir krizi geçirdi. Anatça'nın cenazesi önceki gün ailesi tarafından teslim alındı. Genç kızın cenazesi, ailesinin eskiden yaşadığı Sucuzade Mahallesi'ne getirildi. Arap kökenli olan genç kızın cenazesi burada, evlenmeden önce ölmesi nedeniyle davul çalınarak karşılandı. Ailesi ve yakınları tarafından türküler de söylenirken, genç kızın tabutuna gelinlik örtüldü.



GELENEKLERİ GEREĞİ...

Helallik alınmasının ardından, cenaze Hadırlı Mezarlığı'na davul eşliğinde götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Anatça'nın cenaze namazı da, bu şekilde kılındı. Genç kız daha sonra kefeninin üzerine örtülen gelinlikle defnedildi. Babası İlker ile annesi İlkay Anatça cenaze boyunca gözyaşı döktü. Deniz Anatça'nın akrabası Çetin Demirkıran, gelenekleri gereği evlenmeden önce ölen bekâr bir kızın davul çalınıp, gelinlikle defnedildiğini söyledi.