Duayen tarihçi Sezgin’in hayatı belgesel oluyor

Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı ve bilim çalışmalarını anlatan film mayıs ayında tamamlanıyor

Yaşamını bilim tarihine adayan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı belgesel oluyor. Dünyanın yazma eserlere sahip bütün kütüphanelerinde 400 bin ciltten fazla eseri inceleyen ve yaptığı tespitlerle İslam tarihinde bilimin ulaştığı noktayı ortaya koyan Prof. Dr. Sezgin'in hayatı ve bilimsel çalışmalarının anlatılacağı belgesel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından çekiliyor.



'HOCAMIZA VEFA BORCUMUZ'

Belgeselin genel yönetmeni İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yolcu, çekimlere 28 Ocak'ta Prof. Dr. Sezgin'in yaşadığı Almanya'nın Frankfurt şehrinde başladıklarını belirterek şu bilgileri verdi: "Kendisi bu akademik yılın başında İstanbul Üniversitesi'nin açılış dersini vermişti. Biz de fahri doktora unvanı takdim ettik. 1960 darbesinde üniversiteden uzaklaştırılan hocamıza bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Almanya'daki çekimler yaklaşık bir hafta sürdü. Çekimlerin ikinci ayağını kendisinin kurduğu Gülhane'deki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nde yapacağız. Mayıs ayına kadar da belgeseli tamamlamayı hedefliyoruz." Görüşleri İslam dünyası için ayrı bir önem taşıyan Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarını, bilimsel alet ve gereçlerinin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı 800'den fazla örneğine yer verdiği Frankfurt İslam Müzesi'ni kurdu.



29 DİL BİLİYOR

Büyük özveri ve zorluklarla aldığı 45 bin ciltlik kitaplarla kurduğu Bilim Tarihi Kütüphanesi de dünyada tek olma özelliğine sahip. Uluslararası alanda çok sayıda önemli ödüle layık görülen Prof. Dr. Fuat Sezgin, 29 dil biliyor.