İtfaiyeci eşine yangın tüpü hediye etti

Adana’da yaşayan Gül Güleç, itfaiyeci olan eşinin Sevgililer Günü’nü yangın tüpü hediye ederek kutladı.

Adana'da yaşayan Gül Güleç , itfaiyeci olan kocasına Sevgililer Günü'nde yangın tüpü hediye etti. İtfaiyeci eşi olmanın zor olduğu söyleyen Gül Güleç, "Göreve gittiklerinde ister istemez aklımız eşimizde kalıyor. Ama ertesi gün eve geldiğinde bayrammış gibi her zaman bunu yaşıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi itfaiyecilerinde zor anları var. İtfaiyeci eşi olduğum için, eşime en uygun hediyeyi yangın tüpü olarak düşündüm ve hediye ettim.

Sevgililer Günü bir olmamalı bence, tüm yıl boyunca herkes birbirini sevgi ve saygıyla bağlanmalı, iki kişi arasında değil tüm arkadaşlarımız ve ailemizle bu bağın güçlü olması gerekir" dedi.



"İtfaiyeci olarak duygulandım"

Adana itfaiyesinde vardiya sorumlusu olan Halil Güleç de, eşinin hediyesi karşısında duygulandığını belirtti. Güleç, "Mesleğimle alakalı bir hediyeyi kabul etmiş oluyorum. Değişik bir duygu, itfaiyecinin hediyesi demek ki itfaiye tüpü olurmuş. Sevgililer günü aslında, yılda bir var olan bazen anılarımızı paylaştığımız bir hediye verdiğimiz romantizm yaşadığımız, evlilikleri renklendiren bir gün olarak görüyorum" diye konuştu.