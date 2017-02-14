Oyuncak silahı getir, oyuncağı al

Adana’da 5 yaşındaki çocuğun hırsız polis oynarken pompalı tüfekle evde babasını öldürmesinin ardından Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle oyuncak silahlarını getiren 500 çocuğa mangala, tangram, ne kadar zekisin gibi akıl oyunları hediye edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde Ahmet Esen (36), eşi ve oğlu M.E. av tüfeği ve oyuncak silahlarla hırsız-polis oyununu oynadı. Ancak oyun sırasında 5 yaşındaki M.E. babası Ahmet Esen'i pompalı tüfekle öldürmüştü. Bunun üzerine Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği 'Silahtan Oyuncak Olmaz' kampanyası başlattı ve oyuncak silahlarını getirip, teslim eden çocuklara zeka oyunları hediye etti. Oyuncak bile olsa silahların çocukları şiddete yönelttiğini belirten Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Gülçin Tereci, "Silahın oyuncak olamayacağını anlatmak için Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Bu kampanyada oyuncak silahlarını getiren 500 çocuğa mangala, tangram, ne kadar zekisin gibi zeka oyunları hediye etti. Büyük bir katılım oldu. Ayrıca çocuklar da mutlu oldu. Bu tür kampanyaları daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.