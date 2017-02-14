Sevgilisinin sözlendiğini duyunca hastanenin çatısına çıktı

Daha önce sevgilisinden ayrılan ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak isteyen bir genç, Tokat'tan Karabük'e geldiğinde sevgilisinin başka biriyle sözlendiğini öğrenince, eski kız arkadaşının evinin karşısında bulunan hastanenin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta üniversite okuduğu sırada tanıştığı Karabüklü bir genç kızla uzun süre sevgili kaldıktan sonra ayrılan Oğuz G. (26), 14 Şubat Sevgililer Gününü barışmak için fırsat bilip, arkadaşı Muammer Y.'yi de yanına alarak Karabük'e geldi. Eski kız arkadaşına yüzük ve çeşitli hediyeler de alan Oğuz G., ilk olarak genç kızın evine gitti. Evde kimseyi bulamayan Oğuz G., eski sevgilisinin başka biriyle sözlendiğini öğrenince çılgına döndü. Evin karşısında bulunan bir hastanenin çatısına çıkan genç, korkuluktan kendini sarkıtarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanede görevli psikolog doktor ve polislerin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçirilen genç, aşağıya indirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Oğuz G. ve yanındaki arkadaşı daha sonra ifadesi alınmak üzere 3 Nisan Polis Merkezine götürüldü.

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