Silahla oyun: 2 ölüm

İstanbul Pendik’te 19 yaşındaki B.G., boş zannederek oynadığı pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü. Esenler’de ise yine bir gencin kazayla arkadaşını öldürdüğü iddia edildi

İstanbul'da meydana gelen silah kazalarından ilki Pendik'te yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir su tesisatçısında çalışan 21 yaşındaki Yavuz Kılıç ile arkadaşları E.T.(16), S.E. (21), M.E. (20), K.G. (20) ve B.G. (19), K.Y.'nin (22) işyerinde buluşarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra B.G., işyerinde bulduğu pompalı tüfeği incelemeye başladı. B.G.'nin boş olduğunu zannettiği tüfek, doldur-boşalt yaptığı sırada ateş aldı. Yavuz Kılıç başından ağır yaralandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.G. ve diğer arkadaşlarını gözaltına aldı.



SEYİR HALİNDEYKEN VURULDU

İkinci ölüm olayı ise Esenler'de O-3 otoyolu üzerinde 4 gün önce meydana geldi. İlker Gezgin araç kullanırken silahla vuruldu. Araç içindeki 3 arkadaşı gözaltına alındı. Zanlılardan M.D., kendisine ait olan silahın İlker Gezgin'e debriyajın altına saklaması için uzattığı sırada ateş aldığını ve kazayla arkadaşını vurduğunu iddia etti. Ancak Gezgin'in bazı arkadaşları ile akrabaları olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Kapsamlı bir inceleme başlatan dedektifler, olayın kaza mı cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.