Türk sanatçılara ABD’den takdir

Los Angeles’ta, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla düzenlenen “Fotoğraflarla Türkiye Sergisi” takdir belgesine layık görüldü. Serginin küratörleri bu belgeyi fotoğraf dalında alan ilk Türk sanatçılar oldu

Fotoğraflarla Türkiye Topluluğu'nca 2015'ten bu yana altışar aylık periyotlarla düzenlenen serginin dördüncüsü, San Pedro Los Angeles Sanat Yürüyüşü kapsamında Hırvat Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, "kültürlerarası sanat dayanışmasını güçlendirdiği" için Los Angeles Kenti Kongre Üyesi Joe Buscaino tarafından takdir belgesine layık görüldü. Topluluğun kurucusu Aydın Tuna Palabıyıkoğlu ve serginin küratörlerinden Nalan Kumlalı Atahan da bu belgeyi fotoğraf dalında alan ilk Türk sanatçılar oldu. Sergi nedeniyle verilen resepsiyona katılan Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, Türkiye ve Türk insanının zenginliğini anlatan serginin özellikle yabancılardan ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Palabıyıkoğlu ise projenin Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra birçok başarılı fotoğraf sanatçısına çalışmalarını ABD'de sergileme şansı verdiğini söyledi. Atahan da serginin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ön planda tutma noktasında önemli görev üstlendiğini kaydetti.