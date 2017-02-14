Yozgat'ta trafik kazası: 4 yaralı!

Yozgat'ta yol temizleme çalışması yapan araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Yolu TOKİ Konutları karşısında meydana geldi. Murat Kadir Yeşilyurt (28) yönetimindeki 06 FB 7165 plakalı otomobil, karayollarına ait Hakan Uçar (38) idaresindeki 34 JG 7618 plakalı yol temizleme çalışması yapan araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Kadir Yeşilyurt ile otomobilde bulunan Osman Gökdoğan, Burak Metin ve Ramazan İrgin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.