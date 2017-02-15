4 yaşında 10 kez kalp krizi geçirdi

İngiltere'de bir mucize yaşandı. 4 yaşındaki Romeo Weiss 10 kez kalp krizi geçirmesine rağmen hayatta kalmayı başardı.

İngiltere'de Romeo Weiss adlı çocuk, kalbinin yarısı olmadan dünyaya geldi. Küçük çocuk, 10 kez kalp krizi geçirmesine rağmen hayatta kalmayı başardı. Hayatının çoğunu hastanelerde geçiren 4 yaşındaki Romeo, 3 kez açık kalp ameliyatı ve 10'dan fazla farklı operasyon geçirdi. Küçük çocuğun annesi Charmaine ve hastane görevlileri onu yaşatabilmek için çok çaba sarf etti. Romeo için "savaşçı" diyen hastane personeli, "Onu defalarca kaybedeceğimizi düşündük" dedi.