Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpeğin yeni yuvası belli oldu

Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı. Köpeğe "Kuyu" ismi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından 'Kuyu'nun yeni yuvasını duyurdu: İstanbul İtfaiyesi Beykoz Grubu...

AFAD ve itfaiyenin yanı sıra dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla Zonguldak'tan olay yerine gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TKK) bağlı ekip de çalışmalara katıldı.



Yeni bir yöntem deneyen ekipler, su boruları birleştirilerek içinden geçirilen çelik halatla birlikte yavru köpeği kuyudan sabah saat 05.45 sıralarında kurtardı. Kurtarma anında orada bulunan hayvanseverler büyük sevinç yaşadı.

'Kuyu' isimli yavru köpek kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanseverlerin desteği ile Beykoz İtfaiye Grubu tarafından sahiplendi.

LİSELİLER DE ROBOTİK KOLLARLA KATILDI

AA'nın haberine göre çalışmalarda Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı da hazırladıkları robotik kolla çalışmaya katıldı.

10 GÜNDÜR ÇIKARILMASI İÇİN UĞRAŞILIYORDU

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 10 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.

YENİ YUVASI BELLİ OLDU

11 gün süren çalışmalar sonucu kurtarılan ve "Kuyu" ismi verilen yavru köpeğin yyeni yuvası belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Kuyu'nun yeni yuvasının İstanbul İtfaiyesi Beykoz Grubu'nun olduğunu duyurdu. İBB'nin sosyal medya hesabından yaptı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kuyu'nun yeni yuvası İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu. Sağlık kontrolünden sonra hayvanseverlerin desteğiyle Kuyu'yu Beykoz Grubu sahiplendi."

'Kuyu'nun düştüğü yer bir insanın girebileceğinden çok daha dardı, bu nedenle çalışmalar günlerce sürdü. Yavru köpeğin kilo alıp sıkışmaması için kurtarma çalışmaları boyunca sadece beslenebileceği kadar mama verildi.

YAVRU KÖPEK BU CİHAZLA KURTARILDI



Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan "kuyu" ismi yavru köpeğin, İstanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde geliştirdikleri ilginç bir aparatla kurtarıldığı da ortaya çıktı. Ekiplerin gece görüş kamerası, pvc boru, klavuz ipi, boğma ipi ve pnömatik hava ile çalışan koldan ürettikleri aparat, yavru köpeğin kurtarılmasını sağladı.