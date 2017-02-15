Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı

Beykoz'da kuyuya düşen yavru köpekten iyi haber geldi... Beykoz'un Dereseki Köyü'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu.

Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen köpek kurtarıldı. Köpeğe "Kuyu" ismi verildi.

Beykoz'da sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için zor hava şartlarına rağmen İtfaiye ekipleri, AFAD, veterinerler ile hayvanseverler 10 gündür aralıksız çalışıyordu.