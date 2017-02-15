Burun kırmalı kavgaya karışan kızlar için karar çıktı

Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Taksim Polis Karakolu'nda ifadeleri alınan 3 kız adliyeye sevk edilirken "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından mahkemece serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİN!