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Durdurulan minibüsten tarih çıktı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 17:11 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 17:13
Durdurulan minibüsten tarih çıktı!
Durdurulan minibüsten tarih çıktı!

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü esnasında durdurdukları bir araçta Çanakkale Savaşında kullanılan tabanca, tüfek ve malzemelerden oluşan çok sayıda tarihi eseri ele geçirdi.

Çiftlikköy ilçesinin Topçular mevkiinde yol kontrolü yapan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Araçta 4 Karadağ tabanca, 2 mavzer mekanizması, 4 Osmanlı matarası, 4 top mermisi, süngüler, yağdanlık, 7 el bombası ile toplam 704 adet tarihi eser ele geçirildi. Araç şoförü H.Y gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat devam ediyor.