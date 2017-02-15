İSPARK görevlisini öldüren katile 25 yıl hapis

Beyoğlu'nda 10 ay önce İSPARK görevlisi Necmettin Yanık'ı(45) ruhsatsız silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Turgay Kızılay, "Kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali OKTAY-SABAH

Mahkeme daha önceki celselerde yalancı tanıklık yapan 3 kişi hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Üyelerden biri ise, sanığın suçunun kasten adam öldürme değil bilinçli taksir olduğunu belirterek mahkeme kararına muhalefet şerhi koydu. Sanık, "Keşke böyle olmasaydı. Kimseyi öldürmek istemedim. Sarhoştum" dedi. Kameralar tarafından vurulma anı saniye saniye görülen cinayetle ilgili iddianamede aracın arka koltuğunda oturan sanığın 13 lira tutan otopark ücretini 15 lira olarak ödediği ve ardından hiçbir neden yokken kurusıkıdan bozma silahıyla Necmettin Yanık'a ateş ettiği anlatılıyordu.

İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dün görülen karar duruşmasına, sanık Turgay Kızılay (26) ile hayatını kaybeden İSPARK görevlisinin yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı, sanığın eline SEGBİS kumandası verilerek temsili olarak cinayeti nasıl işlediğini anlatmasını istedi. Sanığın aracın arkasında silahın ateş alma ve koltukta oturma pozisyonunu silah yerine geçen temsili kumandayla anlatan Turgay Kızılay, kumandayı (silahı) yukarı doğru tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Silahın namlusunu niye yukarı tuttun? Askerliğini yapan herkes namluyu aşağıya tutar" dedi. Kızılay da, "Alkollüydüm efendim" dedi. Mahkeme Başkanı, "Kurusıkıdan dönüştürülmüş silah. Niçin vurdun adamı?" diye sordu. Turgay Kızılay da, "Yemin ederim efendim isteyerek vurmadım. Arabanın arka koltuğunda göğüs hizasından biraz yukarıda elim tetikteydi. Ateş etmek istemedim. Silahın ağzında mermi olduğunu bilmiyordum. Vurmak istesem camı açarak ateş eder ya da daha önceden vururdum. Keşke böyle olmasaydı. Kimseyi öldürmek istemedim. Sarhoştum" dedi.



MAHKEME ÜYESİNDEN MUHALEFET ŞERHİ



Savcı esas hakkındaki görüşünde sanığın iki ayrı suçtan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanığın kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından 25 yıl 10 ay hapis ve 50 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme daha önceki celseler tanıklık yapan Muammer Fırat, Arif Kundakçı ve Mustafa Selalmaz'ın yalan tanıklıktan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme üyelerinden biri ise, mahkemenin kasten adam öldürme kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, sanık ile maktulün daha önce birbirlerini tanımadığı, önceye dayalı bir husumetlerinin olmadığı, kamera kayıtlarından tartışmanın birkaç dakika içinde sonuçlandığı ve hareket halindeki araçtan bir mermi atılması göz önünde bulundurulduğunda sanığın alkolün de etkisiyle hareketlerini kontrol edemeyerek silahın ateş aldığı, dolayısıyla sanığın kasten adam öldürme değil bilinçli taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılması gerektiği anlatıldı.

CİNAYETİN NEDENİ OTOPARK ÜCRETİ Mİ?



İddianamede Turgay Kızılay'ın 6 Nisan 2016 akşamı arkadaşları Lütfi Kanoğlu(25) ve Yaşar Hakan Özeren'le (29) birlikte eğlenmek için Beyoğlu'na gittikleri belirtiliyordu. Evden çıkarken ruhsatsız silahını alan Kızılay'ın İSPARK'a park edilen arabaya silahını sakladığı ve gece geç saatlere kadar içki içen Kızılay ve iki arkadaşının arabanın yanına geldikleri belirtiliyordu. Turgay Kızılay, 13 lira tutan otopark ücretini 15 lira olarak arkadaşına, o da otopark görevlisine uzattı. Otopark fişi alınacağı sırada arka koltuktan oturan Kızılay'ın sakladığı yerden silahını çıkararak otopark görevlisine ateş ettiği ve bunun da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındığı iddianamede anlatılıyordu.