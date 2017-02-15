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İstanbul'da elektrik kesintisi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 19:57
İstanbul'da elektrik kesintisi
İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 7 ilçeye 18 Şubat Cumartesi günü planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den () yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, , , Bayrampaşa, , ve ilçelerinin bazı mahallelerinde 08.00-18.00 saatlerinde değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 14.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarına saat 08.00-18.00'de elektrik verilmeyecek.

Başakşehir ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-11.00, Bayrampaşa ilçesinin bazı mahallelerinde ise 08.00-14.00' saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerinde saat 10.00-16.00 arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Güngören ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarında 10.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek.

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