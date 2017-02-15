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ARKADAŞINA GÖNDER Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı!
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'de devrildi: 21 yaralı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 21:40
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı!
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı!

'nin ilçesinde nün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ilçeye bağlı Bahçecik mevkinde şarampole devrildi.

nın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

İlk bilgilere göre yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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