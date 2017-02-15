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İHA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 18:41 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 18:47
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı!

11. Bölge Müdürlüğü’nden Doğu edeniz Bölgesi için yoğun kar yağış sı yapıldı.

11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, devam eden yağışlarının bu geceden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

, , , ve illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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