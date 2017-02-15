Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 15 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 818. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 11, 12, 19, 24, ve artı 9 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 479 bin 179 lira ikramiye kazandı. Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 818. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 11, 12, 19, 24, ve artı 9 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 1 milyon 479 bin 179 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 451 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 297 kişi 256 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 187 kişi 24 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 979 kişi 16'şar lira, 3 bilen 102 bin 778 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 698 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 214 bin 475 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bayiden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 250 bin 830 lira 65 kuruş olduğu çekilişte kamuya KDV olarak 1 milyon 8 bin 523 lira 37 kuruş , Şans Oyunları Vergisi olarak 562 bin 429 lira 36 kuruş aktarıldı.