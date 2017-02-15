Arkadaşının şehadetine üzüldü, kalbine yenildi

Ankara'da, kapı komşusu arkadaşının şehit olduğu haberine üzülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ahmet ve Ayşe Güvenç çiftinin büyük oğlu İlker Güvenç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi üçüncü sınıf öğrencisiydi. Yenimahalle Batıkent'teki kapı komşusu Uzman Çavuş Mahmut Uslu, geçtiğimiz hafta El Bab'da şehit düştü. Güvenç, arkadaşının ölümüne çok üzüldü. Şehidin babasının mezarının başında çekilen fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde profiline koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin şehidin adının evinin bulunduğu caddeye verilmesi için kampanya başlattı.

Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu

ARKADAŞININ ŞEHADETİNE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ



Hiçbir sağlık problemi olmayan İlker Güvenç, geçtiğimiz gece göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye Acil serviste tahliller yapıldı. Problem görmeyen doktorlar Güvenç'i taburcu etti. Ancak ağrılar kesilmedi. Uzman Çavuş olan babası Ahmet Güvenç, oğlunu tekrar hastaneye götürdü. Gencin elektrokardiyografisi (EKG) çekildi, kan tahlili yapıldı. Yine anormallik tespit edilmedi. Evine giden İlker Güvenç, bir süre sonra odasında yığılıp kaldı. Ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların bir buçuk saatlik çabaları İlker'i hayatta tutmaya yetmedi. Talihsiz gencin cenazesi dün ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Dört gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlanan İlker Güvenç'ten geriye kız arkadaşıyla çekilmiş fotoğrafı kaldı. Genç kız, İlker'i Sevgililer Gününde toprağa verdi. Yakınları, "Mahmut'un ölümüne çok üzüldü. Bir haftadır yemek bile yemiyordu. İlker, sessiz, uyumlu, çok vatansever bir gençti. Mahmut ile aynı mezarlığa defnedildi" diye bilgi verdi.



Güvenç'in ölümü ailesini, sevenlerini ve üniversitedeki arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Ayaz, üniversitenin sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.